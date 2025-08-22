;

Ahora puedes pedir comida en restaurantes con asistente de inteligencia artificial vía Whatsapp

Una atención personalizada que sugiere de manera eficiente el menú según las preferencias del cliente.

María Jesús Núñez

10 de Febrero de 2022/SANTIAGO Este domingo 13 de Febrero entra en vigencia la nueva ley de plásticos de un solo uso y los restaurantes ya comienzan a prepararse para cambiar todos sus envases de plástico en envases de materiales compostables FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIA UNO

10 de Febrero de 2022/SANTIAGO Este domingo 13 de Febrero entra en vigencia la nueva ley de plásticos de un solo uso y los restaurantes ya comienzan a prepararse para cambiar todos sus envases de plástico en envases de materiales compostables FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIA UNO

La starup chilena, Justo, creó un sistema de inteligencia artificial destinado a restaurantes, ¿la función? Interpretar preferencias del usuario para optimizar el tiempo y recordar pedidos favoritos.

Una starup es una empresa que se encarga de crear innovaciones en conjunto de las actualizaciones tecnológicas y para facilitar soluciones.

A raíz de la invención, Rodrigo Segal, CEO y cofundador de Justo comenta que “hoy pedir comida es tan fácil como escribirle a un amigo. La mayoría de la gente quiere rapidez, claridad y no repetir información. Este sistema entiende cómo hablamos, no hay que adaptarse a un menú o navegar por muchas opciones”.

Esta personalización responde al instante. No está la necesidad de llamar, ni descargar alguna aplicación y ya se encuentra habilitada en distintos restaurantes del país.

Más información

ADN

La inteligencia artificial automatiza los procesos, recordando la dirección, la preferencia de pedidos anteriores y mantiene el contacto directo con los operadores. Esta optimización del tiempo, permite que los restaurantes ahorren recursos y puedan enfocarse en la cocción del pedido.

“Queremos que el restaurante solo se encargue de lo que mejor saben hacer, que es la comida. Aunque la inteligencia artificial ya forma parte de distintas áreas de nuestra vida diaria, su llegada al rubro gastronómico en este formato marca un antes y un después” concluye Segal.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad