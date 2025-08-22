Ahora puedes pedir comida en restaurantes con asistente de inteligencia artificial vía Whatsapp

10 de Febrero de 2022/SANTIAGO Este domingo 13 de Febrero entra en vigencia la nueva ley de plásticos de un solo uso y los restaurantes ya comienzan a prepararse para cambiar todos sus envases de plástico en envases de materiales compostables FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIA UNO

La starup chilena, Justo, creó un sistema de inteligencia artificial destinado a restaurantes, ¿la función? Interpretar preferencias del usuario para optimizar el tiempo y recordar pedidos favoritos.

Una starup es una empresa que se encarga de crear innovaciones en conjunto de las actualizaciones tecnológicas y para facilitar soluciones.

A raíz de la invención, Rodrigo Segal, CEO y cofundador de Justo comenta que “hoy pedir comida es tan fácil como escribirle a un amigo. La mayoría de la gente quiere rapidez, claridad y no repetir información. Este sistema entiende cómo hablamos, no hay que adaptarse a un menú o navegar por muchas opciones”.

Esta personalización responde al instante. No está la necesidad de llamar, ni descargar alguna aplicación y ya se encuentra habilitada en distintos restaurantes del país.

La inteligencia artificial automatiza los procesos, recordando la dirección, la preferencia de pedidos anteriores y mantiene el contacto directo con los operadores. Esta optimización del tiempo, permite que los restaurantes ahorren recursos y puedan enfocarse en la cocción del pedido.

“Queremos que el restaurante solo se encargue de lo que mejor saben hacer, que es la comida. Aunque la inteligencia artificial ya forma parte de distintas áreas de nuestra vida diaria, su llegada al rubro gastronómico en este formato marca un antes y un después” concluye Segal.