Ministerio de Salud autoriza estudio para construir un segundo hospital en Arica: contará con camas de baja y mediana complejidad / Cristian Vivero Boornes

El Ministerio de Salud aprobó el inicio del estudio de prefactibilidad para levantar un nuevo hospital de mediana complejidad en el sector norte de Arica.

La directora del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, Patricia Sanhueza, informó la noticia durante una visita al terreno donde se construirá el recinto, en avenida Capitán Ábalos, cerca de Hierbas Buenas.

En la actividad también participaron la seremi de Salud, Marta Saavedra, y otras autoridades regionales.

Sanhueza explicó que este segundo hospital contará con camas de baja y mediana complejidad , lo que permitirá que el hospital regional se dedique a las atenciones críticas e intensivas.

“Estamos trabajando en lo que nuestra región necesita, cuáles son los centros de salud que deben existir para dar una atención oportuna, de calidad y digna a nuestros habitantes”, señaló.

Nuevos avances

El proyecto estará acompañado de otras iniciativas de salud en el mismo sector, como el futuro Centro de Diagnóstico Terapéutico y la nueva ubicación del Cesfam Amador Neghme.

La directora adelantó que el estudio será elaborado por los equipos locales del Servicio de Salud y que luego buscarán financiamiento regional para avanzar en el diseño y la construcción de las obras.

“Hoy día estamos trabajando en la prefactibilidad, que viene a reforzar la atención clínica de nuestros pacientes en la región de Arica y Parinacota”, cerró