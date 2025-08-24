El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alcaldesa de La Higuera se defiende tras orden de arresto en su contra: “Enfrentaré a la justicia, no seguiré el ejemplo del exalcalde”

La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, se refirió a la orden de arresto decretada en su contra por el 1° Juzgado de Letras de La Serena, por una deuda del municipio de $52,2 millones reclamada por Cumplo Chile SPA.

De acuerdo a la defensa municipal, dicha deuda se adoptó en diciembre de 2022 por la empresa Agrocomercial Ibiza SPA, y luego cedida a Cumplo Chile. Esto durante la administración del exalcalde Yerko Galleguillos.

Agencia UNO | El exalcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos. / Francisco Vicencio Salinas Ampliar

A través de un comunicado, Aquea señaló que “enfrentaré a la justicia sin temores y sin esconderme. No seguiré el ejemplo del exalcalde Galleguillos, quien eludió la justicia y hasta hoy no ha dado la cara ”.

“Todo fue una operación fraudulenta”

En esa línea, la alcaldesa explicó que la deuda corresponde a facturas ideológicamente falsas. “Nada de los alimentos para ganado caprino, supuestamente adquiridos para apoyar a los agricultores y ganaderos de nuestra comuna, fueron comprados ni entregados”, detalló.

“Todo fue una operación fraudulenta que buscó aprovecharse de los recursos municipales bajo la excusa de ayudar a la comunidad”, agregó en el comunicado.

Facturas falsas e irregulares

Cabe recordar que la Contraloría Regional de Coquimbo constató la existencia de múltiples facturas falsas e irregulares por más de $1.300 millones emitidas en la gestión pasada, muchas de ellas actualmente judicializadas.