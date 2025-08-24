;

Alcaldesa de La Higuera se defiende tras orden de arresto en su contra: “Enfrentaré a la justicia, no seguiré el ejemplo del exalcalde”

La medida se decretó por una deuda del municipio que se originó en diciembre de 2022, durante la administración del exalcalde Yerko Galleguillos.

Ruth Cárcamo

Paulina Marín

La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, se refirió a la orden de arresto decretada en su contra por el 1° Juzgado de Letras de La Serena, por una deuda del municipio de $52,2 millones reclamada por Cumplo Chile SPA.

De acuerdo a la defensa municipal, dicha deuda se adoptó en diciembre de 2022 por la empresa Agrocomercial Ibiza SPA, y luego cedida a Cumplo Chile. Esto durante la administración del exalcalde Yerko Galleguillos.

ADN

Agencia UNO | El exalcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos. / Francisco Vicencio Salinas

A través de un comunicado, Aquea señaló que “enfrentaré a la justicia sin temores y sin esconderme. No seguiré el ejemplo del exalcalde Galleguillos, quien eludió la justicia y hasta hoy no ha dado la cara”.

“Todo fue una operación fraudulenta”

En esa línea, la alcaldesa explicó que la deuda corresponde a facturas ideológicamente falsas. “Nada de los alimentos para ganado caprino, supuestamente adquiridos para apoyar a los agricultores y ganaderos de nuestra comuna, fueron comprados ni entregados”, detalló.

“Todo fue una operación fraudulenta que buscó aprovecharse de los recursos municipales bajo la excusa de ayudar a la comunidad”, agregó en el comunicado.

Facturas falsas e irregulares

Cabe recordar que la Contraloría Regional de Coquimbo constató la existencia de múltiples facturas falsas e irregulares por más de $1.300 millones emitidas en la gestión pasada, muchas de ellas actualmente judicializadas.

Frente a ello, la administración actual presentó una querella contra el exalcalde Yerko Galleguillos por estafa, malversación y asociación ilícita.

