El fútbol no se detiene y comienza una nueva fecha en las competencias internacionales a nivel sudamericano, con varias llaves interesantes.

Ya nos encontramos en instancias importantes de eliminación directa y la Copa Sudamericana nos ofrece importantes cruces entre clubes de diferentes países.

Pero esta competencia en particular nos ofreció un duelo entre dos equipos ecuatorianos en los octavos de final, dejando mucho para analizar.

Se trata del choque entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Hay que recordar que el primer partido, en el Ciudad Deportiva, ‘Los Rayados del Calle’ se impusieron por la cuenta mínima.

Ya en la vuelta, disputada en el Olímpico Atahualpa, el ‘Ponchito’ dio pelea, pero no pudieron abrochar la victoria en el global y se les escapó la clasificación en el último minuto.

La apertura de la cuenta tardó en llegar y cayó sobre el final del primer tiempo, específicamente a los 45′+2 por obra de Jhonnier Chala, quien anotó con un pulcro cabezazo tras un tiro de esquina servido por Joaquín Vergés.

GOL DO MUSHUC



🇪🇨 Mushuc Runa 1x0 Independiente Del Valle 🇪🇨



⚽️ Jhonnier Chala

🅰️ Joaquín Vergés



🏆 Copa Sul-Americana | Oitavas De Final - Volta



📺 @paramountplusbr

pic.twitter.com/ul63GcdNaJ — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 20, 2025

Con ese tanto, la serie estaba empatada 1-1 en el global, pero en minuto 71 llegó el segundo tanto que les permitió a los dueños de casa pasar al frente.

El gol lo convirtió Cristian Penilla en el área chica tras un lateral servido rápidamente por Ángel Gracia que generó polémica entre los visitantes por la forma y desde dónde sacaron en la banda.

Pero cuando parecía todo definido a favor de Runa, apareció Michael Hoyos con un agónico gol en el último segundo de partido, a los 90+10′. El tanto llegó en el área chica con un cabezazo tras un centro preciso de Thiago Santamaría.

GOL DO DEL VALLE



🇪🇨 Runa 2x1 Del Valle 🇪🇨



⚽ Hoyos



🏆 Sul-Americana | Oitavas (volta) - ida: 0x1

📺 @ESPNBrasil pic.twitter.com/niDnxnnaPM — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 20, 2025

Así, con un 2-1 en el segundo juego, pero con un 2-2 en el global, todo se definió en penales.

En Mushuc: Penilla y Bagner Delgado anotaron, mientras que Steven Tapiero y Luis Arce fallaron sus tiros.

En Independiente: Junior Sornoza, Claudio Spinelli, Patrik Mercado y Richard Schunke convirtieron sus penales.

IDV se quedó con la agónica victoria por un 4-2 en penales (2-1) en la vuelta, avanzando con un global de 2-2.

De esta manera, Mushuc Runa quedó eliminado, mientras que Independiente del Valle deberá enfrentar a Once Caldas en cuartos de final. Los colombianos se impusieron por un global de 4-1 ante Huracán.