VIDEO. Le bastaron dos minutos en cancha: Gonzalo Tapia anota su segundo gol en el São Paulo

El delantero aprovechó al máximo el tiempo en cancha para aportar al triunfo sobre el Atlético Mineiro de Iván Román.

Carlos Madariaga

Le bastaron dos minutos en cancha: Gonzalo Tapia anota su segundo gol en el São Paulo

/ Alexandre Schneider

Este domingo se concretó un duelo de chilenos por la fecha 21 del Brasileirao.

Todo luego que el São Paulo de Gonzalo Tapia enfrentó en el MorumBIS al Atlético Mineiro de Iván Román.

Revisa también:

ADN

En choque de seleccionados nacionales, el delantero solo disputó los últimos 11 minutos del juego, mientras que el central fue titular y jugó todo el compromiso por el “Galo”.

Sin embargo, quien se llevó el protagonismo fue Gonzalo Tapia, que ingresó a los 79 minutos, cuando São Paulo ya ganaba 1-0, gracias al tanto de Pablo Maia a los 23 minutos.

El formado en la UC apenas llevaba dos minutos en cancha cuando aprovechó un centro de Cedric Soares para anotar de palomita el 2-0 definitivo en favor del “Tricolor Paulista”.

Gonzalo Tapia festejó así su segundo gol por São Paulo, facilitando la victoria que los instala en el séptimo lugar del Brasileirao, con 32 puntos. En tanto, el Atlético Mineiro de Iván Román se estancó en el duodécimo lugar, con 24 unidades.

