“¿Eres un infiel en serie?”: el cruce entre Fran García-Huidobro y Karol Lucero que generó polémica en redes sociales

El ex rostro televisivo Karol Lucero volvió a referirse públicamente a su vida sentimental, en especial a la infidelidad hacia su esposa, Fran Virgilio.

Esta vez, lo hizo en el programa Only Fama de Mega, donde compartió panel junto a José Antonio Neme y Fran García-Huidobro.

Durante la conversación, se repasaron distintos episodios de su historial amoroso, incluidos sus mediáticos conflictos con figuras como Arenita, Faloon Larraguibel, Catalina Vallejos y Yadranka Tomic.

Fue en ese contexto cuando García-Huidobro lo interpeló directamente: “Hay un patrón de conducta en el que tú saltas de relación en relación, con un intervalo muy pequeño, digamos. Entonces, ¿eres un infiel? Es una pregunta, no una aseveración. ¿Eres un infiel en serie?”.

Lucero respondió sin esquivar la consulta.:“He sido infiel, también me han sido. En mi primera relación, cuando tenía 19 años, yo creo que a veces siempre se olvidan de eso”.

“Yo llegué a ese programa cuando ella -Arenita- ya me había sido infiel con otra persona en el programa, entonces son cosas que uno va aprendiendo y tenía 19 años. Tengo 38, así ya han pasado casi 20”, relató.

La conversación se tornó aún más íntima cuando la conductora del espacio le preguntó cómo reaccionaría si la infidelidad viniera de parte de su actual esposa.

La respuesta del comunicador fue clara: “Yo reaccionaría de la misma forma que está reaccionando ella y lo dejaría exactamente como lo estamos dejando, para nuestra vida privada”.

Ayuda profesional

Lucero reconoció que su experiencia lo ha llevado a considerar la posibilidad de apoyo profesional.

“Creo que deja en evidencia algo que comencé a tomar acción, que probablemente necesito esa ayuda profesional de manejar una relación afectiva de manera distinta”, indicó.

“Si pienso en mis primeras relaciones, era un veinteañero y da lo mismo, pero hoy casado no me puedo permitir ese tipo de cosas”, reconoció.

En esa línea, locutor hizo un mea culpa sobre su trayectoria personal: “Uno a veces descuida ese tipo de cosas y a veces no se da cuenta. Pero yo no sé en qué parte se busca que las personas tengan conductas perfectas”.

“Somos todas personas imperfectas que tenemos que ir trabajándolo y, a veces, nos damos cuenta cuando estamos pasando por nuestros peores momentos”, agregó.