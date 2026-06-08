Juzgado admite a trámite querella en contra del ministro de Vivienda Iván Poduje

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar declaró admisible y acogió a tramitación una querella interpuesta en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ordenando derivar la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público para dar inicio a las indagatorias penales correspondientes.

En el dictamen, la magistrada dio luz verde al libelo acusatorio tras constatar que la acción legal cumple formalmente con cada uno de los requisitos estipulados en el artículo 113 del Código Procesal Penal chileno.

Social Arquitectura acusa al ministro de excluirlos, junto a la Constructora San Sebastián, de los proyectos de reconstrucción que desarrollaban para 356 familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024. También le atribuyen tomar decisiones carentes de fundamentos legales, depresionar a funcionarios públicos y de generar antecedentes destinados a justificar el término de contratos y la demolición de viviendas.

Los denunciantes acusanabuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco por la orden de la autoridad de detener obras y demoler viviendas.

La resolución del tribunal de garantía resolvió además las peticiones secundarias (otrosíes) presentadas por la parte querellante en su escrito, fijando el rayado de cancha operativo con el que se tramitará la causa a partir de esta semana.