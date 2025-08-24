Otro partido para el olvido fue el que tuvo Unión Española. Los ‘hispanos’, ven cada vez más cerca la posibilidad de perder la categoría, lo que no estaba en los planes de nadie en Independencia.

Con un planteamiento cuestionado por los hinchas, Miguel Ramírez se ve cada vez más contra las cuerdas con un equipo que no le responde y que, salvo excepciones, es una verdadera lágrima.

Precisamente una de esas excepciones es Bianneider Tamayo. El defensor venezolano de Unión Española fue de los mejores jugadores en la caída ante la UC en el Claro Arena, lo que le valió ganarse los aplausos de los hinchas de la Universidad de Chile.

El central está a préstamo en Unión Española hasta fin de año, proveniente desde el Centro Deportivo Azul (CDA), donde salió ante las escasas oportunidades que le dio Gustavo Álvarez para mostrarse.

Los aplausos para Tamayo

Bianneider Tamayo entre los jugadores de Unión Española vs. Universidad Católica:



◉ 1° en duelos ganados [7]

◉ 1° en recuperaciones [11]

◉ 1° en pases completados [58/61]

◉ 1° en entradas completadas [5/5]

◉ 6/7 pases largos.



Gran partido, más allá de la derrota. pic.twitter.com/scAiWbfIPa — Analytics Chile (@analyticscl) August 24, 2025

Bianneider Tamayo no solo me parece muy bueno sino que empuja y trasmite y pareciera ser el que más entiende lo que se está jugando Unión Española. — Gonzalo Fouillioux (@gonzalofullu) August 24, 2025

Bianneider Tamayo tiene a los hinchas de la U preguntando por qué lo soltaron... Hermano, si no le dan chance, no puede demostrar.



Ese carajito es bueno, tiene que saberlo y ser serio fuera de la cancha. Si lo hace, llegará lejos — Foro Todofutbol (@foro_todofutbol) August 24, 2025

Tamayo es 6272828 veces mejor que el palitroque ql que lleva robando 4 años en la U — INDEPENDIENTE CAGONES CULIAOS (@MikeBullanguero) August 24, 2025

Tamayo llama la atención por lo dominante que es con su físico, saber poner el cuerpo e imponerse en duelos, el tema es que después con balón tampoco desentona, tiene interpretación para conducir y sus pases van siempre bien medidos. Tiene 20 y pinta de joya. — Álvaro (@alvarouch23) August 24, 2025

Tamayo es mucho más central q Ignacio Tapia.



Le hizo bien irse a la Unión#MatchdaySábado — Tio Yabi ⚽🏇🍻🎸 (@TioYabi31) August 24, 2025

Tamayo es un central, al menos decente, bastante mejor que Ignacio Tapia. Lo único negativo es que ocupa un cupo de extranjero. — Nagato Bullanguero (@nagatoazul) August 24, 2025

Pero weón Tamayo es Virgil van Dijk al lado de Nacho Tapia y Calderón. Toda de Gustavito Álvarez. — Ariel Niyavi⚡ (@PerinAr92) August 24, 2025