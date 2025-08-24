;

FOTOS. Bianneider Tamayo se ganó los aplausos de la U: “¿Por qué lo soltaron?“

El central venezolano fue de lo mejor que tuvo Unión Española en la caída ante la UC. Está a préstamo desde la Universidad de Chile

Gonzalo Miranda

Bianneider Tamayo se ganó los aplausos de la U

Bianneider Tamayo se ganó los aplausos de la U

Otro partido para el olvido fue el que tuvo Unión Española. Los ‘hispanos’, ven cada vez más cerca la posibilidad de perder la categoría, lo que no estaba en los planes de nadie en Independencia.

Con un planteamiento cuestionado por los hinchas, Miguel Ramírez se ve cada vez más contra las cuerdas con un equipo que no le responde y que, salvo excepciones, es una verdadera lágrima.

Precisamente una de esas excepciones es Bianneider Tamayo. El defensor venezolano de Unión Española fue de los mejores jugadores en la caída ante la UC en el Claro Arena, lo que le valió ganarse los aplausos de los hinchas de la Universidad de Chile.

El central está a préstamo en Unión Española hasta fin de año, proveniente desde el Centro Deportivo Azul (CDA), donde salió ante las escasas oportunidades que le dio Gustavo Álvarez para mostrarse.

Los aplausos para Tamayo

