Era un actor con gran futuro en Hollywood, pero fue acusado de canibalismo y hoy está en el olvido

A lo largo de la historia hemos conocido a varios actores que parecían tener un futuro brillante en Hollywood, pero que sin embargo no pudieron llegar al máximo estrellato.

Y si bien algunos simplemente no rindieron como se esperaba, muchos sufrieron problemas ajenos a lo profesional, pasando desde problemas de acciones hasta conflictos con la ley.

Sin embargo, hay un caso mucho más grave y que se enmarca en un pequeño grupo de intérpretes que se vieron imposibilitados de seguir en lo más alto debido a fuertes acusaciones en su contra.

Hablamos de Armie Hammer, que en su momento participó de películas taquilleras y tenía a la crítica de su lado. Además, trabajó junto a destacados nombres de la industria.

Red social (2010), Espejito espejito (2012), El llanero solitario (2013), Llámame por tu nombre (2017) y La voz de la igualdad (2018) son algunos de las destacadas cintas en las que participó.

Pero lejos de triunfar como gran estrella, en cuestión de meses pasó de alfombras rojas y grandes estrenos a convertirse en sinónimo de polémica y caída mediática.

En 2021 su carrera se desplomó tras una serie de acusaciones que lo señalaron de conductas abusivas, violencia y hasta inclinaciones caníbales.

Uno de los detonantes fueron mensajes privados atribuidos al actor en los que supuestamente escribía: “soy 100% caníbal”.

Hammer negó esas frases, asegurando que fueron manipuladas, pero la reacción en Hollywood fue inmediata: perdió el protagónico de Shotgun Wedding junto a Jennifer Lopez, fue retirado de la serie The Offer sobre El Padrino y quedó sin representante ni publicista.

Las consecuencias no se limitaron a lo profesional. Su exesposa Elizabeth Chambers confesó estar devastada por las revelaciones y Courtney Vucekovich, otra expareja, lo describió como “un Hannibal Lecter en potencia”.

Armie Hammer / Tibrina Hobson Ampliar

Además de toda esta polémica, la policía de Los Ángeles abrió una investigación por violación tras la denuncia de una mujer, aunque el caso fue cerrado por falta de pruebas.

Con el paso del tiempo, Armie intentó explicar su versión, asegurando que las conversaciones filtradas correspondían a juegos sexuales de rol bajo la influencia de alcohol y drogas, y que nunca tuvo la intención de hacer daño.

Incluso relató que la polémica historia en la que supuestamente “mordió un corazón” era en realidad un rito de cacería, no un acto de canibalismo.

Hoy, a los 38 años, insiste en que fue víctima de un “veredicto social” que lo condenó sin permitirle defenderse y que aún busca reconstruir su vida profesional.

“Nada de lo que hice fue ilegal”, enfatiza, aunque su reputación parece seguirlo como una sombra imposible de borrar.