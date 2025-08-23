Turista argentina causa indignación en Roma: metió sus pies en la Fontana di Trevi

El pasado viernes por la tarde, una turista argentina fue sacada por la policía después de meter los pies en la Fontana di Trevi, uno de los lugares más visitados de Roma.

En concreto, la escena llamó la atención de quienes estaban ahí y se hizo viral en redes sociales, ganándose el repudio de los cibernautas, según consignó La Razón de México.

La mujer no respetó la regla que prohíbe entrar en contacto con el agua y se sentó en el borde para refrescarse los pies.

El hecho fue grabado por otro turista y el video circuló rápidamente en internet, donde recibió varias críticas.