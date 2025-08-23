;

Diseñadora chilena es galardonada a nivel internacional con sus tocados de novia: cuestan hasta $420.000

“Hasta que me independicé y contraté un equipo de trabajo”, contó Pía Cortés.

Durante la última edición de los Latin American Wedding Awards (Lawa), considerados el “Grammy Latino” de la industria de los matrimonios, la chilena Pía Cortés (48) fue reconocida en la categoría tocados de novia, imponiéndose entre más de 100 participantes de toda la región.

La diseñadora ya había tenido un hito internacional en 2022, cuando fue seleccionada para confeccionar las coronas oficiales de Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional. Hoy, con su marca “Tocados Pía Cortés”, suma más de 450 clientas al año y presencia en Chile, Miami y Madrid.

“Es interesante, por ejemplo, que el tocado tenga algún objeto, una piedra o algo con significado para la pareja. Hemos hecho diseños temáticos del Señor de los Anillos, de Harry Potter o de Alicia en el país de las maravillas”, comenta a LUN.

Para sus creaciones combina materiales como cristales Swarovski, perlas de río, nácar y también elementos reciclables. “Voy mezclando texturas y experimento con bases hechas de botellas plásticas, lo que las hace más livianas. Para la estructura uso alambres, alpaca o bronce recocido”, detalla.

Los tocados pueden arrendarse entre $35.000 y $140.000 o comprarse por hasta $420.000, en el caso de coronas de plata cosidas a mano que requieren cerca de una semana de confección.

“En un viaje que hice a España. Siempre que vas a un evento, una fiesta o un cóctel, llevas un tocado o un sombrero. Cuando regresé a Chile, me integré al taller de vestidos de novia de mi hermana (la diseñadora Macarena Cortés) y fui armando mi propio nicho. Hasta que me independicé y contraté un equipo de trabajo”, contó.

