Presidente Boric valora recaptura de prófugos de cárcel de Valparaíso: “La batalla de la delincuencia la vamos a ganar”

En el marco del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, el Presidente Gabriel Boric asistió al Museo Artequin, donde destacó la recaptura de los tres reos que se escaparon desde la cárcel de Valparaíso.

“Lo hemos señalado en todos los tonos. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y a someter a la justicia, estén donde estén”, dijo el Mandatario.

Luego, añadió: “A los delincuentes les digo que los chilenos quieren vivir en paz, seguros y tranquilos, y que ustedes son una pequeña minoría que perturba eso. Y como Estado no vamos a permitir que eso siga sucediendo”.

“La batalla de la delincuencia se la vamos a ganar”

“Gracias al trabajo que realizan Carabineros y la PDI, se han mejorado los procedimientos que nos permiten contar con mejor inteligencia para apresar, por ejemplo, al sicario de Meiggs, que pensó que saliendo del país iba a poder quedar impune“, señaló.