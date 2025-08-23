;

Presidente Boric valora recaptura de prófugos de cárcel de Valparaíso: “La batalla de la delincuencia la vamos a ganar”

El Mandatario destacó que “se han mejorado los procedimientos que nos permiten contar con mejor inteligencia para apresar, por ejemplo, al sicario de Meiggs”.

Ruth Cárcamo

Tamara Aranda

Agencia UNO

Agencia UNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En el marco del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, el Presidente Gabriel Boric asistió al Museo Artequin, donde destacó la recaptura de los tres reos que se escaparon desde la cárcel de Valparaíso.

“Lo hemos señalado en todos los tonos. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y a someter a la justicia, estén donde estén”, dijo el Mandatario.

Revisa también

ADN

Luego, añadió: “A los delincuentes les digo que los chilenos quieren vivir en paz, seguros y tranquilos, y que ustedes son una pequeña minoría que perturba eso. Y como Estado no vamos a permitir que eso siga sucediendo”.

“La batalla de la delincuencia se la vamos a ganar”

“Gracias al trabajo que realizan Carabineros y la PDI, se han mejorado los procedimientos que nos permiten contar con mejor inteligencia para apresar, por ejemplo, al sicario de Meiggs, que pensó que saliendo del país iba a poder quedar impune“, señaló.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric sostuvo: “La batalla de la delincuencia se la vamos a ganar persiguiéndolos, encarcelándolos cuando sea necesario, pero además ocupando nuestro patrimonio porque ese 99% de Chile, que es trabajador, quiere ocupar sus lugares“.

