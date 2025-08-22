;

Ministro Nicolás Grau responde a críticas tras asumir Hacienda: “El trabajo habla por sí mismo”

Su llegada se enmarca en el reciente cambio de gabinete del Presidente Boric, reestructuración que se da tras la salida de Esteban Valenzuela de Agricultura y la renuncia de Mario Marcel en Hacienda.

Nelson Quiroz

Paulina García

Sebastian Beltran Gaete

El recién nombrado ministro de Hacienda, Nicolás Grau, realizó este viernes su primera actividad oficial junto al Presidente Gabriel Boric, participando en la celebración del Banco Central, institución que destacó por su papel en la contención de la inflación en los últimos años.

Consultado sobre las críticas surgidas en sectores del Parlamento, que cuestionaron su capacidad para generar confianza en momentos clave como la tramitación del presupuesto, el extitular de Economía evitó profundizar en los cuestionamientos y enfatizó en su trayectoria.

“Todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo. Nosotros los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto… el país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda”, afirmó.

El nuevo ministro también aseguró que los resultados serán la mejor forma de responder a las críticas: “El trabajo habla por sí mismo, tanto lo que hemos realizado hasta ahora como también lo que vamos a realizar para delante”, subrayó.

La llegada de Grau a Hacienda forma parte del reciente cambio de gabinete concretado por el Presidente Boric, que incluyó además la salida de Esteban Valenzuela de Agricultura y la renuncia de Mario Marcel en Hacienda.

María Ignacia Fernández asumió Agricultura y Álvaro García llegó a Economía, buscando garantizar continuidad en la ejecución de políticas económicas y sectoriales en el cierre del período gubernamental.

