FOTO. Están identificados: Presidente Boric confirma que agresores argentinos de los hinchas de la U serán imputados por homicidio

El Mandatario utilizó sus redes sociales para asegurar que tomó contacto con el gobernador de Buenos Aires, quien le notificó la información.

Gonzalo Miranda

Hinchas de Independiente en el Estadio Libertadores de América

Hinchas de Independiente en el Estadio Libertadores de América / ALEJANDRO PAGNI

Desde el primer minuto se hizo parte de la solución, atacando el problema. El Presidente de la República, Gabriel Boric, no ha querido soltar el tema de las agresiones de hinchas de argentinos contra fanáticos de la Universidad de Chile.

El Mandatario ha seguido de cerca el caso de lo sucedido el pasado miércoles en Buenos Aires, y junto a sus constantes declaraciones, este viernes confirmó una noticia aplaudida por todo el medio chileno.

"Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio“, aseguró en sus redes sociales.

Agregó que “agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, sostuvo el Mandatario.

