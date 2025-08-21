Durísimo sorteo para Jarry y Tabilo para su debut en el US Open / Agencia Getty

Este jueves se desarrolló el sorteo del cuadro principal del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Para dicha instancia, el tenis chileno tiene ya dos representantes, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Sin embargo, ninguno de los dos tuvo cruces muy afortunado a la hora de proyectar su debut en Flushing Meadows.

En el caso de Nicolás Jarry deberá enfrentar al 16 del mundo, el checo Jakub Mensik, con quien no tiene duelos previos.

Respecto a Alejandro Tabilo, la situación es peor, pues en primera ronda del US Open jugará ante el 3 del ranking ATP, Alexander Zverev.

El alemán, además, tiene ventaja en el historial entre ambos, pues ya lo venció el año pasado, en las semifinales del Masters 1000 de Roma.