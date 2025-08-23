Los Cóndores ya tienen fecha y estadio para recibir a Uruguay en la llave por el cupo en el Mundial de Rugby 2027 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Era un trámite, pero finalmente se concretó lo que se esperaba para el rugby chileno en torno a su lucha por clasificar al Mundial de Australia 2027.

Todo luego que Uruguay confirmó su victoria en la ida ante Paraguay y aplastó 78-10 a los guaraníes en Montevideo.

Así las cosas, Cóndores y Teros definirán qué equipo estará en la próxima cita planetaria de la ovalada.

“Nosotros tenemos una base del Mundial pasado y con ese aprendizaje tenemos herramientas. Estamos muy confiados, vamos a vender muy cara la piel de los Cóndores”, anticipaba el head coach nacional, Pablo Lemoine, en diálogo con ADN TOP días atrás.

La Federación de Rugby de Chile oficializó que el partido será el sábado 30 de agosto, pero en el Municipal de La Pintana. En tanto, la revancha será el sábado 6 de septiembre en el Estadio Charrúa de Montevideo.