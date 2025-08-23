;

Los Cóndores ya tienen fecha y estadio para recibir a Uruguay en la llave por el cupo en el Mundial de Rugby 2027

Los Teros se transformaron en el rival de Chile tras aplastar a Paraguay.

Carlos Madariaga

Los Cóndores ya tienen fecha y estadio para recibir a Uruguay en la llave por el cupo en el Mundial de Rugby 2027

Los Cóndores ya tienen fecha y estadio para recibir a Uruguay en la llave por el cupo en el Mundial de Rugby 2027 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Era un trámite, pero finalmente se concretó lo que se esperaba para el rugby chileno en torno a su lucha por clasificar al Mundial de Australia 2027.

Todo luego que Uruguay confirmó su victoria en la ida ante Paraguay y aplastó 78-10 a los guaraníes en Montevideo.

Revisa también:

ADN

Así las cosas, Cóndores y Teros definirán qué equipo estará en la próxima cita planetaria de la ovalada.

“Nosotros tenemos una base del Mundial pasado y con ese aprendizaje tenemos herramientas. Estamos muy confiados, vamos a vender muy cara la piel de los Cóndores”, anticipaba el head coach nacional, Pablo Lemoine, en diálogo con ADN TOP días atrás.

La Federación de Rugby de Chile oficializó que el partido será el sábado 30 de agosto, pero en el Municipal de La Pintana. En tanto, la revancha será el sábado 6 de septiembre en el Estadio Charrúa de Montevideo.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad