La particular medida de seguridad que estrenó el Claro Arena

Este sábado, Universidad Católica abrió las puertas de su nuevo hogar: el Claro Arena. Tras varios meses jugando lejos de San Carlos de Apoquindo, los cruzados volvieron a su estadio y no fue cualquier estreno, porque el recinto sorprendió con varias novedades.

Es que el Claro Arena luce tecnología de última generación y un diseño que moderniza el fútbol en Chile. Cuenta con amplias galerías—en algunos sectores de dos pisos—, pero lo que más llamó la atención fue la falta de rejas perimetrales.

En concreto, este detalle entusiasmó a muchos hinchas y sorprendió a otros, sobre todo considerando los episodios de violencia recientes en el fútbol latinoamericano, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad.

En vez de barreras de fierro, la seguridad quedó en manos de guardias especializados en detener invasores de cancha.

No son los típicos guardias: estos están preparados para correr, con zapatos de fútbol con toperoles y ropa deportiva listos para entrar en acción.

Además, están ubicados en distintos puntos estratégicos de la cancha para reaccionar con rapidez y evitar que el partido se detenga por más tiempo del necesario

El estreno tuvo un final feliz para los cruzados. El capitán y goleador histórico, Fernando Zampedri, fue el encargado de marcar el primer gol en la nueva casa.