Emilia Dides muestra su embarazo por primera vez y sorprende al lucir su vientre en redes sociales

La modelo sorprendió a sus seguidores a través de Instagram.

Javiera Rivera

Instagram

Instagram

La exMiss Universo Chile, Emilia Dides, compartió un íntimo registro en sus redes sociales donde dejó ver el avance de su embarazo.

En un video publicado en sus historias de Instagram, la modelo levantó su polerón y acarició su vientre mientras sonreía con evidente emoción.

La publicación fue reposteada por su pareja, el deportista Sammis Reyes, quien no dudó en dedicarle unas románticas palabras:

“Te amo Emilia Dides”. El gesto enterneció a sus seguidores, quienes ya celebran la llegada del primer hijo de la pareja.

Recordemos, que fue el pasado 11 de agosto cuando Dides y Reyes anunciaron la noticia desde Dubái, justo en el momento que se encontraban de vacaciones.

ADN

El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”, escribieron en sus cuentas de Instagram, confirmando que esperan a su primer bebé juntos.

La alegría llega en un momento especial para la modelo, quien días antes de entregar su corona como Miss Universo Chile había sido mencionada por su pareja en relación a un posible matrimonio.

El exjugador de la NFL aseguró que estaba esperando la ocasión perfecta para dar el siguiente paso. No obstante, el embarazo también ha traído polémica.

Emilia reveló que una marca de maquillaje con la que trabajaba la excluyó de un viaje luego de dar a conocer su estado, lo que generó críticas en redes sociales.

Revisa las imágenes:

ADN
ADN

