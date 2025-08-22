;

Willy Sabor sufre un nuevo asalto: fue víctima de un robo en Cerro Navia durante la venta de un celular

El comediante se encontraba acompañando a un amigo cuando fue emboscado por un grupo de delincuentes.

José Campillay

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

El comediante Willy Sabor fue víctima de una vez más de un violento asalto este viernes 22 de agosto en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, mientras acompañaba a un amigo para entregar un celular coordinado a través de Marketplace.

Según relató el propio animador, el ataque fue rápido y violento, dejando a ambos con golpes y pérdidas materiales, sin mucha capacidad de reacción. Según explicó el propio afectado, a él le robaron únicamente el celular.

“Me pegaron super fuerte, me llegaron a botar”, declaró en conversación con Canal 13, desde la comisaría donde interpuso la denuncia.

Según detalló, la situación ocurrió cuando llegaron a una dirección proporcionada por los delincuentes, que resultó ser falsa.

Allí fueron emboscados por al menos siete personas, quienes los amenazaron con armas, les robaron un vehículo y equipos de grabación, y agredieron físicamente a los afectados.

El locutor radial estaba junto a su amigo Cristián grabando contenido publicitario cuando también se aprovechó la ocasión para hacer la entrega del celular en venta.

Había fácil cuatro pistolas, yo temía por mi amigo y su familia”, detalló Willy, expresando la tensión que se vivió en el momento.

Afortunadamente, ambos lograron escapar sin recibir mayor daño se trasladaron hasta la 45ª Comisaría de Cerro Navia para interponer la denuncia correspondiente.

Este no es el primer episodio de violencia que enfrenta Willy Sabor. Hay que recordar que en octubre del año pasado sufrió una encerrona en la que también le robaron su vehículo.

