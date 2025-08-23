Estos son los tres mejores quintetos de la NBA en el siglo XXI según CBS Sports: certezas, debates y controversia

En un ejercicio ambicioso y con vocación histórica, CBS Sports presentó recientemente sus tres mejores quintetos de la NBA de este primer cuarto de siglo.

Esta mirada retrospectiva destaca a las figuras más emblemáticas y determinantes de este periodo que abarca desde el 1 de enero de 2000 hasta el presente. Considera tanto temporada regular como playoffs.

Con un formato posicional tradicional, el medio presentó su ‘NBA All-Quarter Century Teams’, valorando posición por posición.

Primer Quinteto Ideal (All-Quarter Century First Team)

Stephen Curry

Kobe Bryant

LeBron James

Tim Duncan

Nikola Jokić

Un quinteto equilibrado que combina el tiro letal de Curry, la mentalidad ganadora de Kobe, la versatilidad de LeBron, la consistencia de Duncan y la visión de juego de Jokić.

Segundo Quinteto Ideal (Second Team)

Chris Paul

Dwyane Wade

Kevin Durant

Giannis Antetokounmpo

Shaquille O’Neal

Potencia y explosividad con Paul controlando el juego, Wade y Durant en anotación, Giannis imponiendo su físico y Shaq dominando la pintura.

Tercer Quinteto Ideal (Third Team)

Steve Nash

James Harden

Kawhi Leonard

Dirk Nowitzki

Dwight Howard

Creatividad y talento individual: Nash dirige, Harden anota, Kawhi defiende, Nowitzki extiende el juego y Howard asegura rebotes y protección del aro.

Análisis de la selección

La pugna en la pintura fue el punto más debatido: Duncan sacrifica su opción como centro para evitar un bloqueo posicional más directo entre él, Garnett, Nowitzki y Giannis.

Un llamativo cruce frente a la balanza fue el de Jokić vs Shaq, que ilustra el contraste entre dominio individual y contexto.

La estrella de Denver sobresale en estadísticas avanzadas y liderazgo frente a equipos menos estelares, mientras la leyenda de Los Ángeles se destaca por su historial de campeonatos con estrellas a su lado.

En el segundo y tercer quinteto sobresale la comparación entre dos estilos que equilibrados: Antetokounmpo representa la versatilidad moderna y Nowitzki remodeló la ofensiva del puesto.

También se debe destacar el puesto de Nash, aunque sin anillos, resulta fundamental en la construcción ofensiva de equipos élite, reflejando la importancia de la generación de juego en este siglo.