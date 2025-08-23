;

El éxito no para: Team Chile consigue una nueva medalla gracias a la natación artística en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Con la nueva presea, Chile ratifica el cuarto puesto sudamericano.

Gonzalo Miranda

Daniel Ramírez

Team Chile consigue una nueva medalla gracias a la natación artística

Team Chile consigue una nueva medalla gracias a la natación artística

La histórica participación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025 continúa en su último día de actividades, y ahora fue la natación artística mixta quienes se subieron al podio.

El equipo consiguió el tercer puesto tras la sumatoria de rutinas. Dominga Césped, Dominga Cerda, Bárbara Coppelli, Macarena Vial, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Chloé Plaut, Eva Rubio y Nicolás Campos se colgaron la presea detrás de México y Estados Unidos.

Con todo esto, Chile alcanza la octava posición del medallero general con 18 oros, 19 platas y 28 bronces, completando 65 preseas, y consolidando además el cuarto lugar sudamericano, detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad