El éxito no para: Team Chile consigue una nueva medalla gracias a la natación artística en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La histórica participación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025 continúa en su último día de actividades, y ahora fue la natación artística mixta quienes se subieron al podio.

El equipo consiguió el tercer puesto tras la sumatoria de rutinas. Dominga Césped, Dominga Cerda, Bárbara Coppelli, Macarena Vial, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Chloé Plaut, Eva Rubio y Nicolás Campos se colgaron la presea detrás de México y Estados Unidos.

Con todo esto, Chile alcanza la octava posición del medallero general con 18 oros, 19 platas y 28 bronces, completando 65 preseas, y consolidando además el cuarto lugar sudamericano, detrás de Brasil, Colombia y Argentina.