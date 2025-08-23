;

FOTO. ¡Bicampeona mundial! Katherine Wollermann hace historia para el Team Para Chile en el mundial de paracanotaje de Milán

La deportista nacional se impuso a la ucraniana Maryna Mazhula y la china Maosan Xie en la final del KL1 200 metros.

Gonzalo Miranda

Katherine Wollermann hace historia para el Team Parachile

No se cansa de ser la mejor. Tras varios meses de preparación, Katherine Wollermann volvió a hacer historia para el Team Parachile al consagrarse bicampeona mundial del paracanotaje en el Mundial de Milán 2025.

La representante nacional se impuso en la final del KL1 200 metros ante la ucraniana Maryna Mazhula y la china Maosan Xie, repitiendo la actuación que había logrado en Hungría 2024, además del oro que consiguió en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Estoy muy contenta. Toda la gente se me acerca y me dice que los tenía con el corazón en la mano. Fue una carrera muy bien desarrollada”, comentó Katherinne Wollermann.

