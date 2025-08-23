;

VIDEO. Canotaje del Team Chile aportó cinco nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

En el último día de competencias, Chile continuó su racha de preseas buscando consolidar el cuarto lugar sudamericano.

Gonzalo Miranda

Daniel Ramírez

Canotaje del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Canotaje del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025 / Sebastian Miranda

Cierre de competencias en Asunción. Los Juegos Panamericanos Junior 2025 están llegando a su final, y el Team Chile sigue cosechando éxitos en la capital paraguaya.

Esto porque durante la mañana de este sábado, Chile sumó cuatro medallas más gracias al canotaje, para su histórico medallero total en los Juegos.

“Las kayakistas Maira Toro y Fernanda Sepúlveda se quedaron con la medalla de plata en el K2 500 metros y en la serie siguiente, Sebastián Alveal y Matteo Cossio lograron bronce en la misma distancia”, informaron en redes sociales.

Más tarde, “las canoístas Sley Figueroa y Valentina Cornejo aportaron la 62ª presea para el Team Chile tras ser terceras en los 500 metros”. Finalmente, “los kayakistas Sebastián Alveal y Maira Toro lograron la novena medalla del canotaje en Asunción, luego de finalizar en el tercer lugar del K2 500 Metros Mixto”.

La quinta presea de la disciplina fue gracias a “los canoístas Matías Jiménez y Sley Figueroa que lograron la décima y última medalla del canotaje (la 64 del Team Chile) en Asunción, luego de ser subcampeones en el C2 500 Metros Mixto”.

Con todo esto, Chile alcanza la octava posición del medallero general con 18 oros, 19 platas y 28 bronces, completando 65 preseas, y consolidando además el cuarto lugar sudamericano, detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

