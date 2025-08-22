;

“Velocidad salvaje”: la nueva película de Disney+ con los creadores de “Deadpool” que promete acción y una experiencia intensa

Samara Weaving interpreta a la conductoras más temidas de la Costa Este.

Velocidad salvaje ya está en Disney+. La nueva película que combina acción, venganza y altas velocidades busca cautivar a la audiencia con una entretenida historia cargada de adrenalina.

Samara Weaving (Scream 6) se pone en el rol de Edie, conocida en el mundo del crimen como Eenie Meanie, una exconductora de fugas que debe regresar a la vida peligrosa que dejó atrás para salvar a su exnovio y robar un premio en efectivo de 3 millones de dólares en un torneo de póker.

Su vida está marcada por un pasado difícil: criada en un barrio peligroso, enfrentó problemas familiares y abusos en distintos hogares de acogida.

A pesar de todo, su determinación, astucia y valentía la convirtieron en una de las conductoras más temidas de la Costa Este, sabiendo cargar con su historia y estilo de vida.

Con una mezcla de adrenalina, nostalgia y personajes bien construidos, el filme promete ser una experiencia cinematográfica intensa y entretenida.

La cinta fue escrita y dirigida por Shawn Simmons, quien asegura que este título es la cristalización del cine de los años 70 que marcó su infancia, combinando la emoción de los thrillers con la profundidad de los dramas familiares.

Rhett Reese y Paul Wernick, creadores de la saga Deadpool y Zombieland, se desempeñan como productores, volviendo a trabajar con el cineasta tras Wayne (2019).

Junto a Weaving, el elenco principal lo componen Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Steve Zahn y Andy García, entre otros.

Velocidad salvaje ya está disponible en el catálogo de Disney+.

