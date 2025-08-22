Autoridades llaman a la precaución y solidaridad ante bajas temperaturas: “Probablemente será la noche más fría del año”

La Región Metropolitana se ha visto afectada por el paso del sistema frontal, que ha generado la caída de nieve en sectores precordilleranos y la suspensión de clases en Pirque, Puente Alto, Lo Barnechea y San José de Maipo.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, Santiago alcanzará este viernes una máxima de 8°, mientras que para el sábado se pronostica una mínima de -3°.

Al respecto, el gobernador Claudio Orrego llamó a la “solidaridad” ante las bajas temperaturas. “No puedo dejar de pensar en la gente en situación de calle, porque este es probablemente el peor día del año ”, dijo en Radio Duna.

“La noche más fría del año”

En esa línea, pidió que “la gente reporte a Ruta de Calle del Ministerio de Desarrollo Social o de los municipios, para que podamos acudir a esa ayuda. Va a ser probablemente la noche más fría del año”.

Finalmente, Claudio Orrego llamó a la “precaución” pues “podemos tener hielo en las calles”, por lo que transitar será “bastante riesgoso mañana en la mañana”.