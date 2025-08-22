;

Funcionario de la Armada muere en Valparaíso tras caer al mar en Molo de Abrigo

Otros dos funcionarios navales fueron rescatados con vida.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Funcionario de la Armada muere en Valparaíso tras caer al mar en Molo de Abrigo

Funcionario de la Armada muere en Valparaíso tras caer al mar en Molo de Abrigo

01:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un confuso incidente registrado en la bahía de Valparaíso, un miembro de la Armada murió en horas de la madrugada de este viernes.

Según información preliminar, tres funcionarios navales habrían caído al mar por circunstancias que están siendo investigadas.

Revisa también:

ADN

Fue el bote salvavidas de Valparaíso quien realizó las labores de búsqueda de estas personas, logrando rescatar con vida a dos de ellas.

Si bien desde la Armada emitieron un escueto comunicado, todavía no se han dado a conocer mayores detalles, como el grado del funcionario fallecido.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad