Funcionario de la Armada muere en Valparaíso tras caer al mar en Molo de Abrigo

En un confuso incidente registrado en la bahía de Valparaíso, un miembro de la Armada murió en horas de la madrugada de este viernes.

Según información preliminar, tres funcionarios navales habrían caído al mar por circunstancias que están siendo investigadas.

Fue el bote salvavidas de Valparaíso quien realizó las labores de búsqueda de estas personas, logrando rescatar con vida a dos de ellas.

Si bien desde la Armada emitieron un escueto comunicado, todavía no se han dado a conocer mayores detalles, como el grado del funcionario fallecido.