Temperaturas de hasta -8ºC: autoridades emiten alerta por heladas extremas en tres regiones

En los próximos días se vivirá el amanecer más frío de los últimos 18 años.

Javiera Rivera

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) encendió las alarmas: se esperan heladas moderadas a intensas que podrían dejar temperaturas históricas en la zona central del país.

En la Región Metropolitana, este sábado el centro de Santiago podría vivir el amanecer más frío de los últimos 18 años, con hasta -3°C en el valle y hasta -8°C en la precordillera.

Las regiones de Valparaíso y O’Higgins también estarán bajo la alerta. En la precordillera y valles precordilleranos, los termómetros podrían desplomarse entre -6°C y -8°C, generando un alto riesgo para la salud y la agricultura.

Desde el organismo explicaron que se trata de una alta presión fría posterior al sistema frontal que dejó intensas lluvias en el centro y sur del país. La condición se extendería hasta el domingo, con mínimas bajo cero.

La DMC recordó que este tipo de alertas se emite cuando existe “probabilidad de generar riesgos en las personas”, por lo que llaman a proteger a adultos mayores, niños y mascotas, además de resguardar cañerías y cultivos.

También sigue vigente un aviso por heladas normales a moderadas que afectará a Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule durante el fin de semana.

