Aprueban reapertura de conocido restaurante en La Serena: había cerrado por ruidos molestos

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección presentado por los dueños del local.

Javiera Rivera

El tradicional restaurante Huentelauquén podrá volver a recibir clientes luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena acogiera un recurso de protección presentado por sus dueños.

La medida judicial dictó una orden de no innovar frente a la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que mantenía al local con un cierre temporal por incumplimientos vinculados a la normativa sobre ruidos.

Denuncia de ruidos molestos

Entre 2018 y 2022, vecinos del sector presentaron múltiples reclamos por ruidos molestos en horario nocturno. Tras fiscalizaciones, la SMA detectó en abril de 2023 una excedencia de 16 decibeles sobre lo permitido.

El caso llegó al Primer Tribunal Ambiental, que avaló la clausura por considerar la reincidencia, la gravedad de la falta y el incumplimiento de medidas provisorias previamente ordenadas.

A través de un comunicado, el restaurante afirmó que desde el inicio del proceso implementó acciones para reducir el impacto acústico. Entre ellas, destacan:

  • Cambio y sellado de ventanas.
  • Instalación de revestimientos acústicos.
  • Renovación de puertas.

Además, señalaron contar con un estudio reciente de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental acreditada, que confirma que el local cumple con la norma vigente.

Con esta resolución, el restaurante Huentelauquén podrá reabrir sus puertas de inmediato, aunque la SMA mantiene la exigencia de que las medidas correctivas se implementen de manera definitiva para evitar nuevas sanciones.

