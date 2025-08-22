Team Chile suma nueva medalla en el canotaje de los Juegos Panamericanos Junior 2025

El Team Chile continua con su exitosa cosecha en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Este viernes, la delegación nacional tuvo otro brillante inicio de jornada en el megaevento juvenil y sumó una nueva medalla en el canotaje.

Fue el kayak integrado por Sebastián Alveal, Matteo Cossio, Matías Parra y Jerson Valenzuela, quienes se quedaron con el bronce en el K4 500 metros masculino, logrando así la quinta presea de la disciplina en Paraguay.

Los representantes nacionales acabaron la prueba en el tercer lugar con un tiempo de 1:26.51, muy cerca de Cuba que obtuvo la plata con un crono de 1:26.36. El oro fue para el equipo de Argentina con un tiempo de 1:24.10.

Con esta nueva presea, el Team Chile alcanzó las 57 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025, de las cuales 18 son oro, 16 de plata y 23 de bronce, números que podrían seguir aumentando durante el día.