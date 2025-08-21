;

La gimnasia entrega dos nuevas medallas de plata al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Arturo Rossel y Matías Martínez fueron los encargados de sumar nuevas preseas a las arcas nacionales.

El Team Chile que está representando al país en los Juegos Panamericanos Junior 2025 sigue con paso triunfante.

Durante la jornada de este jueves, la delegación especializada en gimnasia sumó dos nuevas medallas de plata.

La primera de estas preseas la consiguió Arturo Rossel, quien se quedó con el segundo lugar en la categoría suelo. Con una rutina de dificultad 5.1, logró una puntuación de 12.666, muy cerca del canadiense Thomas Tittley, que con una secuencia de nivel 4.9 alcanzó 13.200.

El otro chileno que se consagró fue Matías Martínez en potro con arcos, donde obtuvo una rutina de 12.200 puntos, muy cerca del brasileño Pedro de Jesús, quien se quedó con el oro sumando 12.666.

Con esto, el Team Chile alcanza un total de 56 medallas en Asunción 2025, con 18 de oro, 16 de plata y 22 de bronce.

