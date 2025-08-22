;

Suspenden clases en tres comunas por lluvia y nieve en la Región Metropolitana

La medida preventiva busca resguardar la integridad y seguridad de la comunidad educativa, afectando a colegios, liceos y jardines.

En medio de la alerta amarilla decretada para la Región Metropolitana por las intensas lluvias y nevadas moderadas, tres comunas anunciaron la suspensión de clases para este viernes 22 de agosto.

La primera de ellas es Puente Alto, donde la municipalidad emitió un comunicado informando la suspensión “en todos nuestros establecimientos educacionales municipales y jardines infantiles”.

Pero especificó que “los recintos permanecerán abiertos para los estudiantes financiados por la beca alimentaria JUNAEB y para todos los niños y adolescentes que requieran asistir”.

Suspensión de clases

La Municipalidad de Pirque también emitió un comunicado para anunciar la medida. “Debido a las condiciones climáticas adversas, se ha resuelto la suspensión de todas las clases en los jardines infantiles, escuelas y liceos dependientes de Corpirque”, informó.

Finalmente, el municipio de San José de Maipo comunicó la suspensión de clases “en todos los establecimientos educacionales públicos de nuestra comuna bajo Administración Provisional”.

