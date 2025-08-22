;

Lluvia y nieve en Santiago: a esta hora terminará de llover en la Región Metropolitana hoy

Las lluvias seguirán durante la jornada.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Desde la tarde del pasado jueves, intensas lluvias se registran en Santiago debido a un sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile.

Este frente no solo ha dejado precipitaciones, puesto que se han reportado fuertes rachas de viento, además de nevadas en varias comunas de la capital.

Sin embargo, las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), indican a qué hora terminarán las precipitaciones durante esta jornada.

Según la DMC, Santiago tendrá lluvias gran parte del día, donde la máxima apenas llegará a los 8 grados.

Mientras que el sitio Accuweather detalla que las lluvias mantendrán su intensidad hasta cerca de las 08:00 horas, retomando a eso de las 13:00 horas.

Finalmente, los chubascos concluirían a eso de las 21:00 horas, según el portal meteorológico.

ADN

