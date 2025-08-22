SHOA cancela amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras temblor de magnitud 7,6

Un temblor de magnitud 7,6 se percibió durante la noche del jueves en la Antártica chilena.

Según informó el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el epicentro del temblor se ubicó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la región de Magallanes.

Con el paso de las horas, y pese a que en un principio se reportó amenaza de tsunami para las costas de la zona, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló esta amenaza.

“De acuerdo a información recopilada por estaciones de nivel del mar, evolución de la propagación de la onda de tsunami, información de campo y modelamiento, se cancela el estado de amenaza de tsunami. Este es el último boletín relacionado a este evento”, señalaron.