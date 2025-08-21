Sismo 8.0 en la Antártica activa alerta de tsunami para las costas chilenas / Cristobal Escobar/AgenciaUno

Un sismo de magnitud 8.0 se registró este jueves a las 22:16 horas locales, a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en la Antártica.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que, de manera preliminar, el evento podría generar un tsunami menor en el territorio antártico, por lo que se decretó Estado de Precaución.

SENAPRED solicitó evacuar preventivamente las zonas de playa en las bases chilenas, como Prat y O’Higgins, donde las primeras olas se esperan poco después de las 23:00 horas.

La autoridad recordó que la evacuación se mantendrá hasta nuevo aviso y llamó a la población a actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.