Tras casi 50 años: FACh confirma hallazgo de avión siniestrado en 1977 en Morro Moreno de Antofagasta

Pericias en terreno siguen para precisar la magnitud del hallazgo, mientras restos óseos fueron enviados al IML por instrucción de la Fiscalía.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó el hallazgo de los restos de un avión militar siniestrado hace casi cinco décadas en la región de Antofagasta.

Se trata de un Grumman HU-16 Albatross, aeronave anfibia bimotor que se estrelló el 4 de septiembre de 1977 en el Cerro Moreno, y cuyos fragmentos fueron encontrados recientemente por excursionistas en el sector de Morro Moreno.

Personal de la Vª Brigada Aérea desplegó un operativo terrestre y aéreo que permitió identificar preliminarmente la nave.

“Esclarecer los hechos y preservar la memoria”

Durante el procedimiento también se recuperaron restos óseos humanos, enviados al Instituto Médico Legal por instrucción de la Fiscalía de Aviación de Antofagasta, con el objetivo de intentar su identificación.

La FACh indicó que las labores de rastreo continuarán en la zona, que ha sido escenario de diversos accidentes aéreos durante el siglo pasado.

La institución recalcó que las pericias en terreno siguen en curso y reafirmó su compromiso con “esclarecer los hechos y preservar la memoria histórica de la aviación nacional”.

