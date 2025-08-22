Primer ministro de Israel afirma que declaración de la ONU sobre hambruna en Gaza es una “mentira descarada”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó como una “mentira descarada” la declaración de la ONU sobre la hambruna en la franja de Gaza.

A través de un comunicado, la autoridad israelí indicó que “el informe del IPC es una mentira descarada”.

“Israel no tiene una política de hambruna”, aseguró Netanyahu, argumentando que permitió la entrada de ayuda humanitaria al enclave durante el conflicto.

“Israel tiene una política de prevención del hambre. Desde el comienzo de la guerra, ha permitido la entrada de dos millones de toneladas de ayuda a la Franja de Gaza, más de una tonelada de ayuda por persona”, explicó.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) indicó este viernes que 514.000 personas sufren hambruna en el enclave palestino, lo que corresponde a casi una cuarta parte de su población, y se prevé que la cifra aumente a 641.000 para finales de septiembre.

Unas 280.000 de ellas se encuentran en la región norteña que abarca Ciudad de Gaza, conocida como la gobernación de Gaza.

Esta es la primera vez que la IPC registra una hambruna fuera de África. El grupo también predijo que la hambruna se extendería a las zonas central y meridional de Deir al Balah y Jan Yunis para finales del próximo mes.