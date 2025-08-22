ONU declara oficialmente la hambruna en Gaza: advirtió que 500 mil personas enfrentan “condiciones catastróficas”
Israel rechazó esta decisión indicando que responde a las “mentiras de Hamás blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente la hambruna en Gaza, luego de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas “se enfrentan a condiciones catastróficas”.
Los datos revelados señalan que “entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más”, con una expansión de la hambruna hacia el centro y el sur del enclave, señaló la ONU.
El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, indicó que este desastre humanitario “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”.
Israel rechaza declaración de hambruna
Israel rechazó la decisión señalando que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria de la ONU “acaba de publicar un informe fabricado ‘a medida’ para la falsa campaña de Hamás”.
Revisa también
Según el Ministerio de Exteriores israelí, la entidad se desvió “de sus propias reglas”, acusando que “todo (el informe) se basa en las mentiras de Hamás blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.