ONU declara oficialmente la hambruna en Gaza: advirtió que 500 mil personas enfrentan “condiciones catastróficas”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente la hambruna en Gaza , luego de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas “se enfrentan a condiciones catastróficas”.

Los datos revelados señalan que “entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más”, con una expansión de la hambruna hacia el centro y el sur del enclave, señaló la ONU.

Getty Images | Franja de Gaza / Anadolu Ampliar

El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, indicó que este desastre humanitario “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel” .

Israel rechaza declaración de hambruna

Israel rechazó la decisión señalando que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria de la ONU “acaba de publicar un informe fabricado ‘a medida’ para la falsa campaña de Hamás”.