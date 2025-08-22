Nuevo hecho terrorista en Colombia: bomba dejada en basurero estalló en pleno centro de Florencia

;

El estallido ocurrió cerca de las 3:30 de la madrugada frente a un local próximo a una farmacia.

Nelson Quiroz

Un nuevo hecho terrorista se registró en la madrugada de este viernes en Florencia, Caquetá, Colombia, cuando un artefacto explosivo fue detonado en pleno centro de la ciudad.

Según Radio Caracol, el dispositivo se encontraba oculto dentro de una bote de basura, lo que generó alarma entre los habitantes y ocasionó cuantiosas pérdidas materiales, aunque sin dejar víctimas humanas.

De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, el estallido ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, frente a un local comercial cercano a la droguería (farmacia) La Select.

“El elemento explosivo se encontraba dentro de un basurero. Según los primeros elementos de información, fue abandonado en ese lugar”, informó el coronel de la Policía, César Pinzón.

El oficial detalló que, pese a la magnitud del estallido, no hubo lesionados: “Sí tuvimos una situación especial, pero afortunadamente este hecho no dejó pérdidas humanas”. No obstante, varios establecimientos del sector resultaron afectados, en particular vidrieras y fachadas, producto de la onda expansiva.

La explosión se suma a una serie de acciones violentas que han sido reportadas en la región, lo que mantiene en alerta tanto a la Policía como a la comunidad. El coronel Pinzón confirmó que se iniciaron las investigaciones para determinar a los responsables y esclarecer los móviles de este atentado.

