“¡Por fin volvemos a casa!”: O’Higgins ya tiene fecha para volver a jugar en El Teniente de Rancagua

El cuadro celeste recibirá a Audax Italiano antes de que se termine este mes en el renovado recinto que se alista para albergar el Mundial Sub 20.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

O’Higgins informó este viernes la programación de su próximo partido ante Audax Italiano, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, que marcará el regreso del equipo celeste al renovado Estadio El Teniente de Rancagua.

Según lo confirmado por la ANFP, el “Capo de Provincia” recibirá a los “Itálicos” el sábado 30 de agosto a las 15:00 horas en el reducto rancagüino, que ha permanecido inutilizable por los arreglos a los que se ha sometido para albergar el Mundial Sub 20.

“¡Por fin volvemos a casa!“, escribió la institución a través de sus redes sociales, luego de haber ejercido su localía en San Fernando durante los últimos meses.

Así las cosas, O’Higgins podrá volver a utilizar su cancha antes del inicio de la Copa del Mundo juvenil, que se disputará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este 2025.

