VIDEOS. Atentado a helicóptero policial en Colombia: aumentan a 12 policías muertos tras ataque con drone

“Se trata de un ataque que golpea directamente a la democracia”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Cristóbal Álvarez

Atentado a helicóptero policial en Colombia: aumentan a 12 policías muertos tras ataque con drone

Durante este viernes, las autoridades colombianas confirmaron que al menos 12 policías murieron y otros 13 resultaron heridos tras el derribo de un helicóptero alcanzado por un dron en el municipio de Amalfi, en el noroeste del país.

El grupo de víctimas está compuesto por un capitán, un subteniente, un subintendente y nueve patrulleros, según informó la Gobernación de Antioquia. Los funcionarios cumplían una misión de traslado de personal para colaborar en la erradicación de cultivos de hoja de coca.

El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC que opera en la zona. “Se trata de un ataque que golpea directamente a la democracia”, declaró el mandatario al confirmar la noticia.

No obstante, las versiones oficiales difieren. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, apuntó al Clan del Golfo, al que calificó como “un cartel de narcotráfico y terror”, mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó a alias Calarcá Córdoba, líder de las disidencias en el sector.

Desde la Policía Nacional, el director general Carlos Fernando Triana Beltrán calificó lo ocurrido como una “acción terrorista” y advirtió que la institución no dará un paso atrás en la lucha contra los grupos ilegales.

Según medios internacionales, este hecho —ocurrido el miércoles— se considera uno de los episodios más graves de violencia contra las fuerzas de seguridad en los últimos años.

