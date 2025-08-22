;

“Hasta que acepten nuestras condiciones”: Israel amenaza con destruir Gaza si Hamás no se desarma

El ministro de Defensa israelí afirmó que el enclave quedará como Rafah y Beit Hanun, ciudadaes que fueron arrasadas por bombardeos.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir Ciudad de Gaza si Hamás, grupo considerado terrorista por la UE, no se desarma, libera a todos los rehenes que quedan en el territorio palestino y pone fin a la guerra en los términos del Estado hebreo.

A través de X (Twitter), el político anunció que se habían aprobado los planes “para derrotar a Hamás con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras”.

Pronto se abrirán las puertas del infierno sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme”, escribió el ministro.

El primer ministro de Israel, el ultraderechista Benjamin Netanyahu, habla ante la prensa.

Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanun”, añadió, en referencia a dos ciudades de la Franja que quedaron prácticamente arrasadas durante operaciones israelíes anteriores.

La declaración se produce después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que había ordenado negociaciones inmediatas para liberar a todos los cautivos que continúan en Gaza.

Netanyahu añadió que la presión para liberar a los rehenes iría acompañada de la operación para conquistar Ciudad de Gaza y destruir el bastión de Hamás.

Operación es cosa de días

La operación a gran escala contra Ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días. El Ejército israelí contactó al personal médico y a las organizaciones internacionales en el norte de la Franja para que se desplacen al sur. Además, a principios de esta semana, el Ministerio de Defensa autorizó la movilización de unos 60.000 reservistas para ayudar en esa operación.

Mientras, Qatar y Egipto, que actúan como mediadores entre Israel y Hamás, llevan días esperando una respuesta oficial de Israel a su última propuesta de alto al fuego, que Hamás aceptó a principios de esta semana. El nuevo acuerdo prevé la liberación escalonada de los rehenes, mientras que Israel ha insistido en que cualquier acuerdo debe contemplar la liberación simultánea de todos los secuestrados.

