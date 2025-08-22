Fernando Zampedri anticipa el estreno de la UC en el Claro Arena y se baja de la lucha por el título: “Estamos muy lejos”

El capitán y delantero de Universidad Católica, Fernando Zampedri, anticipó el partido de este sábado ante Unión Española por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, el cual marcará la inauguración oficial del nuevo Claro Arena.

Consultado sobre el esperado regreso al remozado recinto de San Carlo de Apoquindo, el goleador histórico de los cruzados declaró en conferencia que “estamos enfocados en el partido, en conseguir los tres puntos y darle una alegría grande a la gente en este nueva vuelta a su casa. Después el que haga el gol va a servir para eso, así que vamos a estar todos felices”.

El ariete de 37 años también abordó la adaptación al césped sintético del estadio y apuntó que “creo que la localía nos va a hacer muy fuertes. Volver a nuestra casa es algo maravilloso y muy esperado en este último tiempo. Después yo creo que la cancha no va a cambiar tanto, porque ya hay canchas sintéticas en el país”.

“Tenemos que confiar más en el equipo que depender del suelo de un estadio. Sí es un poco diferente a un pasto normal que todos conocen, pero nosotros nos enfocamos más en que el partido se resuelva por el juego y no por el piso”, añadió.

Asimismo, señaló que “trabajamos mucho para mejorar nuestro fútbol, espero que se dé así. La cancha sí está en muy buen estado, nos ha acomodado muchísimo y hemos mejorado mucho. Este piso es mucho más rápido que otros y ojalá que podamos sacarle esa ventaja”.

Por otro lado, Fernando Zampedri trazó los objetivos de la UC de cara al término de la temporada y reconoció estar lejos de la lucha por el título. “El objetivo a corto plazo es mañana. Para nosotros es una final, tenemos que conseguir los tres puntos y así poder acercarnos a la zona de clasificación de copas”, afirmó.

“En el campeonato estamos muy lejos. Empezamos con una expectativa muy alta, no la pudimos sostener y el objetivo es entrar a una copa internacional, ojalá se pueda dar en Copa Libertadores”, concluyó.