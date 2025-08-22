;

Nieve y lluvia en Santiago: revisa los cortes de rutas y anegamientos tras el sistema frontal

La Delegación Presidencial informó cierres de rutas con el fin de resguardar la seguridad de los conductores.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

20 DE AGOSTO DE 2025 / SANTIAGOFOTO: DIEGO MARTIN/ AGENCIAUNO

20 DE AGOSTO DE 2025 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN/ AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante la madrugada de este viernes se registraron intensas precipitaciones en la Región Metropolitana, acompañadas de nieve en sectores precordilleranos y cordilleranos.

En comunas como Puente Alto, especialmente en Las Vizcachas, y en San José de Maipo, el fenómeno se transformó en un espectáculo para familias y niños que acudieron a presenciarlo.

Revisa también:

ADN

En tanto, en Lo Barnechea también nevó en el Camino a Farellones, aunque con el paso de las horas predominó la lluvia y el agua nieve.

La situación obligó a decretar cierres viales. El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, anunció la suspensión del tránsito en la cuesta Pie Andino y en la ruta G-21 hacia Farellones, con apoyo de Carabineros, para resguardar la seguridad de los conductores.

Paralelamente, se reportaron anegamientos en sectores de Santiago como Gran Avenida y cortes de suministro eléctrico en distintas comunas. Pese a estas complicaciones, el transporte público ha seguido operando sin mayores inconvenientes.

Puntos con restricción en la región Metropolitana:

  • Pie Andino: Tránsito suspendido.
  • Cuesta La Dormida: Tránsito suspendido desde Olmué hasta Tiltil.
  • Cuesta Chada: Tránsito suspendido en sector Huelquén.
  • Cuesta Barriga: Transitable, con pequeños rodados.
  • Sector San José de Maipo y San Gabriel: Nevando.
  • Sector Farellones: Tránsito suspendido.

