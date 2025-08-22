Nieve y lluvia en Santiago: revisa los cortes de rutas y anegamientos tras el sistema frontal

Durante la madrugada de este viernes se registraron intensas precipitaciones en la Región Metropolitana, acompañadas de nieve en sectores precordilleranos y cordilleranos.

En comunas como Puente Alto, especialmente en Las Vizcachas, y en San José de Maipo, el fenómeno se transformó en un espectáculo para familias y niños que acudieron a presenciarlo.

En tanto, en Lo Barnechea también nevó en el Camino a Farellones, aunque con el paso de las horas predominó la lluvia y el agua nieve.

La situación obligó a decretar cierres viales. El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, anunció la suspensión del tránsito en la cuesta Pie Andino y en la ruta G-21 hacia Farellones, con apoyo de Carabineros, para resguardar la seguridad de los conductores.

Paralelamente, se reportaron anegamientos en sectores de Santiago como Gran Avenida y cortes de suministro eléctrico en distintas comunas. Pese a estas complicaciones, el transporte público ha seguido operando sin mayores inconvenientes.

🚨#Ahora: El Delegado Presidencial Gonzalo Durán, informa el cierre de la ruta Pie Andino por acumulación de nieve en todo el sector, además de la ruta G-21 hacia #Farellones. Prefiera vías alternativas para la conexión de Lo Barnechea hacia Colina.#EnDesarrollo pic.twitter.com/4HYiAklckT — Prefectura Santiago Andes (@carabprandes) August 22, 2025

Puntos con restricción en la región Metropolitana: