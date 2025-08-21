;

VIDEOS. Intensas lluvias en la zona central: Pichilemu sufre inundaciones parciales y fuertes vientos

Diversos registros en redes sociales muestral el complejo estado actual de la comuna.

María Jesús Núñez

Obtenido de Pichilemu Al Día

Durante la jornada del jueves 21 de agosto se han difundido videos que dan cuenta de la compleja situación de Pichilemu, ubicado en la Región de O’Higgins, por las lluvias que afectan la zona central del país.

Las imágenes muestran calles inundadas por las lluvias, lo que añade preocupación por el riesgo de inundación en sectores más vulnerables.

Imágenes y videos: revisa cómo está Pichilemu

¿Qué sectores están más afectados?

Según el medio de Pichilemu Al Día se debe considerar tener precaución en las siguientes calles y/o avenidas:

  • Av. Costanera, Pichilemu.
  • Av. Comercio, sector Playa Hermosa.
  • Cáhuil, Pichilemu

¿Cómo estará el tiempo los siguientes días?

El pronóstico meteorológico señala que las lluvias persistentes y chubascos —acompañados de mar agitado— mantendrán la inestabilidad climática hasta el viernes 22 de agosto.

