FOTOS Y VIDEOS. Las sorprendentes postales de la nieve en la Región Metropolitana tras el paso del sistema frontal
Durante la tarde de ayer, la nieve comenzó a caer en varias comunas, donde incluso generó la interrupción del tránsito.
La llegada de las intensas lluvias y vientos trajo consigo nevadas a distintas comunas la Región Metropolitana, donde sectores cercanos a la cordillera amanecieron teñidos de blanco.
En detalle, la nieve se registró desde la tarde de ayer jueves en Las Condes, Lo Barnechea, San Bernardo, Cajón del Maipo, San José de Maipo, La Florida y Puente Alto.
Diversas personas demostraron su emoción por el fenómeno, compartiendo fotos y videos en redes sociales, donde varios recordaron el año 2017, cuando hubo una inusual nevazón en Santiago.
Cabe recordar que Senapred decretó alerta amarilla para la Región Metropolitana por evento meteorológico, siendo parte de esto la presencia de nevadas normales a moderadas que se extenderán hasta esta jornada.