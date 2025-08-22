La llegada de las intensas lluvias y vientos trajo consigo nevadas a distintas comunas la Región Metropolitana, donde sectores cercanos a la cordillera amanecieron teñidos de blanco .

En detalle, la nieve se registró desde la tarde de ayer jueves en Las Condes, Lo Barnechea, San Bernardo, Cajón del Maipo, San José de Maipo, La Florida y Puente Alto.

Diversas personas demostraron su emoción por el fenómeno, compartiendo fotos y videos en redes sociales, donde varios recordaron el año 2017, cuando hubo una inusual nevazón en Santiago.

Cabe recordar que Senapred decretó alerta amarilla para la Región Metropolitana por evento meteorológico, siendo parte de esto la presencia de nevadas normales a moderadas que se extenderán hasta esta jornada.

Revisa a continuación registros de la nieve caída en la Región Metropolitana:

Y ya estamos cubiertos de nieve 🌨️ ⛄️ ❄️ #LoBarnechea pic.twitter.com/l2RfdKPWJZ — Ivonne Yáñez Acevedo (@Ivonne_Y_A) August 22, 2025

ATENCION (21:58). Debido a acumulación de nieve es CERRADA ruta Pie Andino que conecta sector de Chicureo en Colina con Lo Barnechea. También hay nieve en vías de San Carlos de Apoquindo y sector precordillerano de Puente Alto. En imagen, sector Los Trapenses en Lo Barnechea pic.twitter.com/QOTjSR4zAL — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 22, 2025

Nieve ❄️ en las Condes 🥶🥶😍 pic.twitter.com/BaIrMtQnvK — Claudia Espoueys (@clauespoueys) August 22, 2025

#SanJosedeMaipo: Carabineros de la Tenencia San Gabriel (F) a raíz de la presencia de nieve en el sector, fiscaliza el uso obligatorio de cadenas, informando estados de rutas y caminos a la comunidad. #CarabinerosdeTodos. pic.twitter.com/yf9YdvNaPB — Carabineros Prefectura Cordillera (@CarabPrefCord) August 22, 2025