“La Piojera” prepara un nuevo local en Santiago: “Nos vamos netamente por el público”

El emblemático bar chileno La Piojera, conocido entre muchas otras cosas por su icónico terremoto y su ambiente popular, está en proceso de abrir una nueva sucursal.

El lugar escogido es el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), ubicado en la comuna de Las Condes. Así lo confirmó Mauricio Gajardo, administrador del local.

“Yo creo que la otra semana ya cerramos (…) estamos negociando”, comentó en conversación con The Clinic, donde anticipó esta nueva etapa.

Además, aseguró que al día de hoy solo faltan detalles relacionados a la carta del restaurante. Una vez concretado aquello, comenzará a operar su nueva sucursal.

Si las negociaciones avanzan según lo previsto, la nueva sede de La Piojera podría abrir sus puertas durante el año 2026.

Esta expansión busca acercar la tradicional picada santiaguina a un público más amplio, especialmente a turistas y visitantes de la zona oriente de la capital.

Así es como el MUT, inaugurado en julio de 2023, llegó como opción clave para este crecimiento, siendo reconocido por su diseño arquitectónico moderno y su enfoque en la sostenibilidad.

Cabe recordar que La Piojera, fundada en 1896 y adquirida por la familia Benedetti en 1916, ha sido un referente de la cultura guachaca y un símbolo de la chilenidad.

A lo largo de su historia, ha sido visitada por diversas personalidades, desde políticos hasta artistas, y ha servido como escenario para eventos culturales y políticos.

La decisión de expandirse responde a la necesidad de adaptarse a nuevos públicos y contextos. Gajardo señaló que, a pesar de los esfuerzos del alcalde Mario Desbordes por mejorar la seguridad en el centro de Santiago, la percepción del sector sigue siendo negativa, lo que ha afectado la afluencia de público.

“Nos vamos netamente por el público. A pesar de que el alcalde ha hecho de todo por la seguridad del sector, la gente todavía tiene la mala percepción del sector“, explicó.

“Por eso la gente no viene, entonces todo el público y los operadores turísticos van más para arriba; ahora todos los brasileños van para el MUT”, concluyó.