Clásico restaurante con más de 30 años en el centro de Santiago abrirá nueva sucursal: revisa dónde será / Rapeepong Puttakumwong

El restaurante “Donde Zacarías”, ícono del centro de Santiago desde 1993, anunció la apertura de una nueva sucursal en la capital. El local formará parte de Terrazas San Cristóbal, un boulevard gastronómico que se instalará en Providencia, en el Barrio Bellavista, cercano a los faldeos del cerro San Cristóbal.

El proyecto aspira a recibir cerca de 80 mil personas al mes y reunirá a 11 marcas reconocidas. Con esta incorporación, “Donde Zacarías” busca acercarse a un público más amplio, incluyendo turistas que transitan por ese polo cultural y nocturno de Santiago.

Según explicó Zacarías Alarcón, dueño y fundador del restaurante, la decisión responde a un plan de crecimiento en un punto con mayor flujo de visitantes. A su juicio, Terrazas San Cristóbal ofrecía las condiciones adecuadas para el desarrollo del negocio y su proyección en el mercado local.

La carta de la nueva sucursal mantendrá los clásicos de fuente de soda por los que el local es conocido: chacarero, Barros Luco y churrasco italiano, además de versiones de autor. También incluirá platos tradicionales chilenos, como cazuela y pastel de choclo.

Con esta apertura, “Donde Zacarías” amplía su presencia fuera del casco histórico del centro, conservando su identidad culinaria y sumándose a una oferta que busca dinamizar el sector con terrazas, restaurantes y espacios de encuentro al aire libre. La fecha de inicio de operaciones será confirmada por la administración del boulevard.