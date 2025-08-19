Feriado del 17 de septiembre: ¿Qué ha dicho el Gobierno? / baona

A menos de un mes de las Fiestas Patrias 2025, la diputada Camila Musante presentó un proyecto de ley que busca declarar feriado el miércoles 17 de septiembre, generando un fin de semana XL de cinco días.

La iniciativa pretende incentivar el turismo y apoyar a los emprendedores que participan de las celebraciones típicas, como ramadas y fondas, en distintas regiones del país.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

La medida, sin embargo, ha recibido críticas desde el Gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que otorgar un feriado adicional tendría un impacto “inevitablemente negativo” en la economía.

Por su parte, la diputada Musante aclaró que el feriado propuesto no sería irrenunciable, buscando equilibrar la tradición familiar con la actividad comercial.

Según la parlamentaria, la iniciativa permitiría dar un impulso al turismo y a los emprendedores locales, además de ofrecer a las familias chilenas una jornada más para celebrar las Fiestas Patrias.