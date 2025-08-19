;

Feriado del 17 de septiembre: ¿Qué ha dicho el Gobierno?

La iniciativa genera debate entre quienes ven un impulso para el comercio y quienes alertan sobre efectos negativos en la economía.

Javiera Rivera

Feriado del 17 de septiembre: ¿Qué ha dicho el Gobierno?

Feriado del 17 de septiembre: ¿Qué ha dicho el Gobierno? / baona

A menos de un mes de las Fiestas Patrias 2025, la diputada Camila Musante presentó un proyecto de ley que busca declarar feriado el miércoles 17 de septiembre, generando un fin de semana XL de cinco días.

La iniciativa pretende incentivar el turismo y apoyar a los emprendedores que participan de las celebraciones típicas, como ramadas y fondas, en distintas regiones del país.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

La medida, sin embargo, ha recibido críticas desde el Gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que otorgar un feriado adicional tendría un impacto “inevitablemente negativo” en la economía.

Revisa también

ADN

Por su parte, la diputada Musante aclaró que el feriado propuesto no sería irrenunciable, buscando equilibrar la tradición familiar con la actividad comercial.

Según la parlamentaria, la iniciativa permitiría dar un impulso al turismo y a los emprendedores locales, además de ofrecer a las familias chilenas una jornada más para celebrar las Fiestas Patrias.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad