“Históricamente se han empleado…”: Gran Logia de Chile se refiere a hallazgo de cráneos en inmueble masónico

Durante la madrugada de este viernes, un robo en un inmueble de la Logia Masónica en San Miguel derivó en el hallazgo de tres cráneos humanos en una dependencia oculta del recinto.

Según antecedentes preliminares, desconocidos ingresaron escalando el muro y sustrajeron artículos electrónicos y de cocina. Fue en ese contexto que Carabineros descubrió un espacio destinado a ceremonias, donde se encontraron las osamentas.

El fiscal de flagrancia, Denis Pavéz, detalló que “recibimos una denuncia por robo en lugar no habitado en horas de la madrugada. Carabineros concurrió a verificar la dinámica de este hecho y en ese escenario se encontró el hallazgo de osamentas humanas: tres cráneos”.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y la Brigada de Robos de la PDI. “Actualmente, se realizan pericias para determinar las razones por las cuales estaban en este recinto”, precisó la Fiscalía, señalando que los restos serán derivados al Servicio Médico Legal para análisis especializados.

Respecto de una eventual tipificación penal, se aclaró que “por el momento se realizan diligencias investigativas. No hay detenidos. La investigación debe esclarecer los hechos y, una vez que exista claridad, el Ministerio Público tomará las decisiones que en derecho correspondan”.

Respuesta de la Gran Logia

Desde la Gran Logia de Chile, el director jurídico Eduardo Archa afirmó que la institución colabora con las autoridades: “Declaramos nuestra absoluta disposición a colaborar con las autoridades competentes en todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos”.

El abogado explicó que en la tradición masónica “históricamente y de manera documentada, se han empleado cráneos, habitualmente réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas, como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud”.

Archa enfatizó que, en caso de tratarse de restos auténticos, “su origen deberá ser investigado y determinado exclusivamente por las autoridades competentes”. Además, descartó cualquier práctica ilícita.

“La Gran Logia rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas contrarias a la dignidad humana o a la ley. La masonería chilena es una institución centenaria, comprometida con los valores de la libertad, la fraternidad y la educación”.

Finalmente, la institución informó que el Gran Maestro designó al doctor Rodrigo Salinas como delegado especial para realizar una investigación interna. También precisó que en la actualidad “se utilizan piezas de resina o plástico, muy similares a las originales. En algunos recintos antiguos pudo haber quedado algún elemento muy viejo, que en ningún caso proviene de hechos ilícitos”.