;

“Es vieja”: captan llamativa técnica de transeúnte para cruzar calle inundada por lluvia en El Bosque

El momento ocurrió durante esta mañana en la intersección de la Gran Avenida con General Körner.

Ruth Cárcamo

Capturas de T13

Capturas de T13

En medio de las intensas lluvias registradas en la Región Metropolitana, un transeúnte sorprendió por usar una llamativa técnica para cruzar una calle inundada en la comuna de El Bosque.

El momento fue captado por las cámaras de T13 en horas de la mañana de este viernes, en la intersección de la Gran Avenida con General Körner.

Revisa también

ADN

Hasta dicha esquina llegó un hombre, quien –al ver el lugar inundado– sacó una bolsa plástica del bolsillo de su pantalón, se la puso en los pies y cruzó la calle.

En conversación con T13, el transeúnte comentó que “todos los años” ocurre esa situación en la intersección. Sobre la ingeniosa técnica, explicó que “es vieja, para no mojarse los pies”.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad