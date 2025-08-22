“Es vieja”: captan llamativa técnica de transeúnte para cruzar calle inundada por lluvia en El Bosque

En medio de las intensas lluvias registradas en la Región Metropolitana, un transeúnte sorprendió por usar una llamativa técnica para cruzar una calle inundada en la comuna de El Bosque.

El momento fue captado por las cámaras de T13 en horas de la mañana de este viernes, en la intersección de la Gran Avenida con General Körner.

Hasta dicha esquina llegó un hombre, quien –al ver el lugar inundado– sacó una bolsa plástica del bolsillo de su pantalón, se la puso en los pies y cruzó la calle.

En conversación con T13, el transeúnte comentó que “todos los años” ocurre esa situación en la intersección. Sobre la ingeniosa técnica, explicó que “es vieja, para no mojarse los pies”.